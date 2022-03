Wall Street ouvre en baisse, contrariée par l'absence d'avancée diplomatique sur l'Ukraine

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, contrariée par l'absence de progrès diplomatiques dans le dossier ukrainien et inquiète des conséquences possibles de l'inflation sur la croissance américaine.