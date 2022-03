Des posts appelant à la "mort des envahisseurs russes" autorisés sur Facebook et Instagram

Le siège de Meta à Menlo Park en Californie, le28 octobre 2021 JUSTIN SULLIVAN GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

San Francisco (AFP) – Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, a annoncé jeudi faire des exceptions à son règlement sur l'incitation à la violence et à la haine en ne supprimant pas des messages hostiles à l'armée et aux dirigeants russes.