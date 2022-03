Frais de mandat: neuf parlementaires remboursent des sommes détournées et échappent à des poursuites

Paris (AFP) – Ni amende, ni condamnation: neuf parlementaires ou ex-parlementaires échappent à des poursuites judiciaires pour détournement de fonds publics après avoir remboursé au Sénat ou à l'Assemblée des dépenses frauduleuses liées à l'utilisation de leur l'indemnité représentative de frais de mandat, entre 2015 et 2017.

Publicité Lire la suite

En 2018, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avait transmis à la justice les dossiers d'une quinzaine d'élus après avoir contrôlé la variation de leur patrimoine, entre les premières règles d'encadrement de l'IRFM en 2015 et leur fin de mandat en 2017.

A la réception de ces signalements, le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire confiée à la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE).

Au terme des analyses, "il est apparu que les éléments recueillis permettaient de caractériser à l’encontre des parlementaires l’infraction de détournement de fonds publics par personne chargée d’une mission de service public", pointe le PNF sur son site internet vendredi.

"Neuf procédures concernant trois députés et six sénateurs ont donné lieu à un classement sans suite. Ces classements ont été conditionnés à la réparation préalable du préjudice et sont intervenus après justification du remboursement à l’Assemblée nationale ou au Sénat des dépenses considérées comme inéligibles à l’IRFM", poursuit le parquet.

Les sommes remboursées directement au Parlement "ont oscillé entre 6.707 euros et 47.299 euros".

Depuis 2018, plusieurs noms de parlementaires de tous bords visés par cette enquête ont été révélés par la presse - dont Yves Détraigne, Jean-Christophe Cambadélis, Sandrine Mazetier, Philippe Nachbar, Frédérique Espagnac, Ary Chalus, Marc-Philippe Daubresse, Linda Gourjade - mais le site du PNF ne pécise pas qui est concerné par les classements sans suite.

Sollicité pour des précisions, notamment sur les raisons de l'absence de poursuites ou l'identité des élus concernés, le PNF n'était pas en mesure de répondre vendredi.

"C'est un dossier qui n'a jamais inquiété M. le sénateur Daubresse", a réagi auprès de l'AFP son avocat Me Rémi Lorrain.

Trois procédures sont toujours en cours, un 4e dossier a été classé faute d'infraction et un 5e, celui du député LREM des Hauts-de-Seine et conseiller d'Emmanuel Macron Thierry Solère, a été transmis à un autre parquet.

-"Réponse cohérente et harmonisée"-

Après des abus dans le passé (permanences, vacances, paiement de cotisations à des partis, téléviseur, etc.) payés avec l'IRFM, instituée en 1997, Assemblée puis Sénat avaient édicté en 2015 une liste -très générale- des dépenses autorisées et interdites (dont l'acquisition d'un bien immobilier), et imposé le versement de l'IRFM sur un compte bancaire dédié. Les députés devaient aussi certifier sur l'honneur de son bon usage.

Les lois de moralisation adoptées à l'été 2017 ont entraîné une réforme du système début 2018, avec des règles plus strictes et un contrôle aléatoire des dépenses.

Les députés disposent désormais d'une "avance" de 5.373 euros mensuels (même montant que l'ancienne IRFM), dont 600 euros peuvent être dépensés sans justificatifs, les sénateurs de 5.900 euros, dont 885 euros sans justificatifs.

La HATVP avait limité ses investigations à la période post-2015.

Au cours de la procédure, les magistrats et enquêteurs ont notamment procédé à des réquisitions bancaires pour "contrôler l’affectation de chaque dépense effectuée par les députés et les sénateurs".

Les mis en cause ont ensuite été auditionnés par la BRDE puis "chaque dépense litigieuse" a été analysée "afin de déterminer si elle était compatible ou non avec l’objet de l'IRFM", poursuit le PNF.

Le PNF a depuis souhaité apporter "une réponse pénale cohérente et harmonisée, intégrant toutefois les éléments de personnalité et les spécificités propres à chaque procédure".

Les dossiers restants pourraient faire l'objet d'un abandon des poursuites mais aussi d'un renvoi devant le tribunal correctionnel ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), en fonction, entre autres, du montant des sommes dues et de l'attitude des mis en cause.

© 2022 AFP