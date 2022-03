Tirreno-Adriatico: le come-back de Barguil, Pogacar toujours leader

Rome (AFP) – Cinq ans quasiment après sa dernière victoire en WorldTour, le grimpeur français Warren Barguil (Arkéa Samsic) a retrouvé le succès au plus haut niveau en s'adjugeant seul vendredi la 5e étape de Tirreno-Adriatico, toujours mené par Tadej Pogacar à la veille de l'étape décisive.

Depuis 2017 et son doublé d'étapes mémorable dans le Tour de France, +Wawa+ n'avait levé les bras que deux fois: au championnat de France 2019 et, de façon plus anecdotique, dans le Tour du Limousin.

"Aujourd'hui je me suis dit que c'était une course d'un jour et j'ai tout donné, a commenté le Breton de 30 ans. Ca fait très plaisir d'avoir une victoire à ce niveau-là. J'ai été beaucoup critiqué alors que je n'étais pas non plus à la rue. On attend toujours plus de moi."

Membre de l'échappée de douze coureurs qui s'est formée après une cinquantaine des 155 bornes vallonnées entre Sefro dans les Marches et Fermo tout près de l'Adriatique, Barguil a attaqué en deux temps dans le final.

Une première fois à 5 km puis une autre à l'entame de la montée finale de Fermo et ses trois derniers kilomètres en montagnes russes comportant une rampe de 800 mètres affichant jusqu'à 21% de pente.

"C'est le vélo comme j'aime, apprécie le Français qui fête sa 7e victoire professionnelle. Il faut gérer en échappée, la jouer tactique et être malin. Il ne faut pas forcément être le plus fort."

Le Slovène Tadej Pogacar domine toujours le classement général de la "course des deux mers", quasiment inchangé malgré un problème d'aiguillage qui aurait pu coûter cher au Belge Remco Evenepoel, finalement toujours deuxième à 9 secondes.

Lui qui avait lancé une attaque à 8 km de l'arrivée a mené Pogacar et son dauphin du Tour de France Jonas Vingegaard sur la mauvaise route, ce qui lui a fait perdre le contact avec le peloton.

Un incident favorable à Barguil mais finalement sans conséquence pour le Belge puisqu'il a fini dans le top-10 de l'étape, comme tous les favoris, à une trentaine de secondes du vainqueur. Seul l'Australien Richie Porte a grignoté deux secondes.

L'étape reine samedi proposant deux ascensions du Monte Carpegna (6 km à 9,9% de pente moyenne) dans les Apennins, couronnera sans doute le vainqueur, avec un duel attendu entre Pogacar et Evenepoel.

