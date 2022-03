Wall Street cherche un souffle, aidée par les déclarations de Poutine

Des opérateurs de la Bourse de New York, le 28 février 2022 SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé en début de séance vendredi, tentant de finir la semaine sur une note positive grâce aux déclarations jugées encourageantes du président russe Vladimir Poutine et un mouvement de rachats à l'approche du week-end.