Wall Street termine en baisse, le rebond n'a pas tenu

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en repli vendredi une nouvelle semaine folle, incapable de trouver un semblant d'élan à l'approche du week-end et handicapée par un mauvais indicateur macroéconomique américain.