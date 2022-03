Dans le Sud-Ouest, Zemmour met en scène un ralliement RN et le coup de pompe des automobilistes

Agen (AFP) – Visé dès son arrivée par un oeuf, Eric Zemmour a mis en scène samedi dans le Sud-ouest le ralliement du maire RN de Moissac aux côtés de Marion Maréchal dont l'élu est un proche, mais aussi le ras-le-bol des automobilistes face à la hausse des prix du carburant.

Épilogue d'une semaine marquée par son rugueux débat avec la candidate LR Valérie Pécresse, renvoyée selon Eric Zemmour à son profil "centriste", la visite à Moissac avant un meeting à Agen a permis au candidat Reconquête de jeter une nouvelle pierre dans le jardin de sa rivale à l'extrême droite Marine Le Pen.

Proche de Marion Maréchal, Romain Lopez, l'un des rares maires RN d'une commune de plus de 10.000 habitants, lui a apporté sa "confiance" lors d'une conférence de presse dans sa mairie, aux côtés de la petite fille de Jean-Marie Le Pen.

Marion Maréchal a loué un "signal important" de "rassemblement", destiné à "écarter ce fameux cordon sanitaire ou en tout cas de l'affaiblir" entre droite et extrême droite.

Moissac est "un laboratoire de ce que nous allons faire au niveau national", a abondé M. Zemmour tout sourire malgré un fâcheux épisode où sa sécurité a été prise en défaut.

Selon le parquet de Montauban, cet agriculteur à la retraite, "père d'un enfant atteint d'autisme (...) sans antécédent judiciaire, a motivé son geste par son profond désaccord" avec les prises de position controversées de M. Zemmour au sujet des enfants en situation de handicap".

L'entourage du candidat a précisé qu'il ne porterait pas plainte et a même demandé qu'il puisse sortir de garde à vue pour "dialoguer avec lui".

Le coup à la pompe

Convoqué devant la justice le 14 mars, le septuagénaire écopera d'un stage de citoyenneté, a précisé le parquet. L'agression a été condamnée par Marine Le Pen et Valérie Pécresse.

Après une visite à l'abbaye de Moissac, patrimoine mondial de l'Unesco, M. Zemmour est allé visiter les clients d'une station-service confrontés à la hausse des prix des carburants dans une mise en scène qui avait oublié d'ôter les gros sabots.

Eric Zemmour visé a pris un oeuf lors de son déplacement dans le Sud-Ouest, à Moissac le 12 mars 2022. Valentine CHAPUIS AFP

Croisés quelques minutes plus tôt à la rencontre entre M. Zemmour et des militants locaux de Reconquête, trois automobilistes attendaient patiemment de faire le plein dans une station service de la localité voisine de Castelsarrasin. Avant d'écouter le candidat expliquer doctement devant les caméras qu'il fallait bloquer les prix à 1,80 euro le litre de carburant en demandant aux grands groupes de "rogner leur marge".

"Le hasard fait bien les choses", a glissé l'un des automobilistes avant de se rendre au meeting d'Agen en milieu d'après-midi.

Là, dans un centre des congrès où l'équipe du candidat revendiquait 2.500 participants parmi lesquels le théoricien du "grand remplacement" Renaud Camus, Eric Zemmour a déroulé en terrain conquis, entre odes au rugby, à la ruralité, au mode de vie périubain et réquisitoire contre la fraude et la politique anti-voiture, exposant de larges pans de son programme.

"Il faut arrêter de considérer tout automobiliste comme un délinquant en puissance", a tonné sous les vivats le candidat qui fluctue entre 11 et 13% dans les sondages. "Avec moi, l'Etat ne vous rackettera plus".

un militant d'Eric Zemmour au meeting d'Agen, le 12 mars 2022. Valentine CHAPUIS AFP

Avec l'immigration comme préoccupation numéro 1, Eva et Kévin, un couple d'artisans d'Agen venus pour la première fois de leur vie à un meeting, disent encore hésiter "entre Marine ou Zemmour" mais le choix semble déjà fait.

"Marine Le Pen est un peu dépassée et on sait très bien qu'elle ne passera jamais. On l'aime bien mais elle a régressé", exposent-ils à l'unisson.

Le ralliement de Marion Maréchal à la candidature d'Eric Zemmour est clairement pour eux un plus car affirment-ils, "c'est l'avenir".

