Les échos de campagne à 29 jours du premier tour

Paris (AFP) – Choses vues, entendues, petites phrases et rebondissements: les échos de la campagne présidentielle samedi, à 29 jours du premier tour.

GRAND CHELEM

Interrogé sur son débat rugueux avec Valérie Pécresse jeudi soir sur TF1 et LCI, Eric Zemmour en visite dans le Sud-Ouest a filé la métaphore sportive. "C'est un pays de rugby, ici. Il y a des matches flamboyants comme France-Ecosse. C’est ceux que je préfère", a-t-il souligné puis faisant référence à la poussive victoire du XV de France face aux pays de Galles, vendredi soir, "il y a parfois un jeu rugueux défensif, quand l’adversaire ne joue pas le jeu, quand l’adversaire détruit le jeu. Le jeu est moins bon mais à la fin, c’est la France qui gagne". Visant à la fois les attaques de Mme Pécresse et de la candidate RN Marine Le Pen, il a ajouté : "Les petites équipes se mettent 10 en défense et cassent les tibias (...), c’est un jeu déloyal".

UN "CANDIDAT DE MERDE" SE REBIFFE

Jean Lassalle ne fera pas partie, comme Nathalie Arthaud (LO), Nicolas Dupont-Aignan (DLF) et Philippe Poutou (NPA), des huit candidats qui participeront lundi soir sur TF1 à une grande soirée politique, consacrée à la guerre en Ukraine. Le candidat de la "France authentique" dénonce "un profond mépris dans cette décision, un mépris de classe". "Je croyais que Bouygues (groupe propriétaire de la chaîne, ndlr) avait mieux vieilli que ça (...) et je ne regarderai plus jamais de ma vie TF1", a-t-il promis sur Europe 1. Le député des Pyrénées-Atlantiques estime être considéré comme "un candidat de merde et inutile", "comme s'il pouvait y avoir en France des candidats réels et des candidats de merde dont on n'a pas besoin".

Le candidat à la présidentielle Jean Lassalle, le 11 mars 2022 à Bordeaux ROMAIN PERROCHEAU AFP

CRUCIFIXION

Le maire de Moissac Romain Lopez, nouveau transfuge du RN au camp Zemmour a plaisanté sur son ralliement au candidat Reconquête. "J'ai l’âge du Christ (33 ans, ndlr), j’espère ne pas être crucifié dans quelques minutes". Nul doute que ses anciens camarades du RN le prennent davantage pour Judas.

EN APESANTEUR

Thomas Pesquet est décidément très apprécié des candidats. Yannick Jadot aimerait bien que l'astronaute "rejoigne un gouvernement écologiste et qu'il soit un grand ministre de la Recherche et de la mobilisation de toutes les énergies pour soigner la planète bleue". Le candidat écologiste répondait à la question de France 2 pour savoir quelle "personnalité publique" il aimerait voir entrer au gouvernement s'il était élu président. Jean-Luc Mélenchon avait fait le même choix en janvier. Réponse alors de @Thom_astro: "c'est pas prévu, j'ai du boulot à l'Agence spatiale européenne pour les quelques années qui viennent (...), pas de politique".

L'astronaute de l'Agence spatiale européenne Thomas Pesquet, le 17 janvier 2022 à Saint-Denis près de Paris STEPHANE DE SAKUTIN AFP/Archives

GRAINS

Le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan a dévoilé samedi son affiche de campagne présidentielle intitulée "Choisir la liberté", où il pose devant un village et son clocher au milieu d'un champ de blé. "Du grain de blé au grain argentique, l’affiche aura essayé de composer avec ces symboles", écrit son équipe dans un long communiqué explicitant le sens de chaque élément de l'affiche. Elle vante notamment "le sourire franc, sincère, pas posé, les cheveux décoiffés, cravate légèrement détachée" du candidat, tout en précisant qu’il "n’échappera à personne que cette affiche est un montage".

