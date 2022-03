Paris-Nice: Roglic le plus fort au Turini

Le cycliste slovène Primoz Roglic franchit la ligne victorieux lors de la 7e et avant-dernière étape de Paris - Nice le 12 mars à La Bollene-Vesubie FRANCK FIFE AFP

3 mn

La Bollène-Vésubie (France) (AFP) – Primoz Roglic le plus fort au col de Turini: le Slovène de l'équipe Jumbo a remporté samedi la 7e et avant-dernière étape de Paris-Nice et a sécurisé sa position en tête du classement avant le piège de la dernière journée.