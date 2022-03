Batman reste en tête du box-office nord-américain

Los Angeles (AFP) – "The Batman", le nouvel opus sombre des aventures du justicier masqué, est resté à la première place du box-office nord-américain pour la deuxième semaine consécutive, selon des chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiés dimanche.

Avec 66 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche aux Etats-Unis et au Canada, le film des studios Warner Bros, où Batman est incarné par l'acteur britannique Robert Pattinson, dépasse désormais 238 millions aux Etats-Unis, auxquels s'ajoutent 224 millions au niveau international. De quoi justifier son budget de 200 millions de dollars.

A la deuxième place, se trouve toujours "Uncharted", adaptation du jeu vidéo à succès édité par Sony. Le film, dans lequel Tom Holland incarne un chasseur de trésors, a encore rapporté 9,2 millions de dollars ce week-end.

Fait rare, c'est un concert filmé et retransmis dans les salles, celui du groupe phare de la K-pop coréenne BTS, qui se retrouve en 3e position. "Permission to Dance on Stage – Seoul", diffusé samedi, a permis de récolter 6,8 millions de dollars, ce qui en fait l'événement live au cinéma le plus rentable de tous les temps, selon le site spécialisé The Hollywood Reporter.

Il s'agit de l'un des trois concerts donnés depuis jeudi à Séoul par les sept garçons de BTS, qui marquent leur retour sur scène en Corée du sud après deux ans d'interruptions dues à la pandémie de Covid-19.

En quatrième position se classe "Dog" (5,3 millions). Le film raconte le road-trip d'un vétéran de l'armée, interprété par Channing Tatum, qui accompagne Lulu, un chien blessé alors qu'il travaillait avec l'armée en Afghanistan, aux funérailles de son ancien maître.

"Spider-Man: No Way Home" vient en cinquième position (4,1 millions) à sa 13e semaine dans les salles, pour un total de 1,1 milliard de recettes dans le monde.

Voici le reste du top 10:

6 - "Mort sur le Nil" (2,5 million)

7 - "Tous en scène 2" (1,6 million)

8 - "Jackass Forever" (1,1 million)

9 - "Scream" - (445.000)

10 - "Cyrano" - (391.000)

