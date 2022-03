Chine: des millions de personnes confinées face à une flambée de cas record en deux ans

Dépistage massif du Covid-19 à Changchun, dans le nord-est de la Chine, le 11 mars 2022 STR AFP

5 mn

Pékin (AFP) – Des millions de personnes étaient confinées dimanche à travers la Chine, le pays ayant enregistré son taux le plus élevé en deux ans de cas quotidiens de coronavirus, tandis que l'angoisse de la population face à la persistance de la politique zéro-covid du gouvernement se fait de plus en plus ressentir.