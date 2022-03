L1: Marseille s'impose 4-1 à Brest et prend la 2e place

Arkadiusz Milik (C) et l'OM trop fort pour Brest, battu à domicile (4-1), le 13 mars 2022

Brest (AFP) – L'Olympique de Marseille s'est imposé 4 buts à 1 à Brest dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1, un score qui lui permet de reprendre la deuxième place aux dépens de Nice (3e) au bénéfice de la meilleure attaque.

Les Olympiens comptent en effet le même nombre de points (50) et la même différence de buts (+17) que les Niçois, accrochés samedi à Montpellier (0-0) et qu'ils recevront dimanche prochain dans le match au sommet de la 29e journée. L'OM, sans Dimitri Payet, blessé, a marqué par Gerson (3e), Milik (63e), Harit (71e) et Ünder (90+4) face à des Bretons (13e) qui ont réduit le score par Cardona (90+1).

