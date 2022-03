A Wall Street, les valeurs technologiques plombent le Nasdaq

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – L'indice Dow Jones a stagné et le Nasdaq a replongé lundi en territoire de "bear market" ou marché baissier au cours d'une séance agitée à la Bourse de New York.