Pécresse dévoile officiellement son projet de "rupture"

Paris (AFP) – A la peine dans les sondages, Valérie Pécresse (LR) a officiellement présenté lundi son projet présidentiel "de rupture" et de "reconstruction", le présentant comme le seul "crédible" face à Emmanuel Macron.

A quatre semaines du premier tour de la présidentielle, la candidate LR a défendu un "projet de droite républicaine", sans grande mesure nouvelle, mais promettant "une reconstruction plus juste avec quatre engagements" sur la puissance du pays, l'autorité, la prospérité durable et le pacte social.

Elle a notamment mis en avant dans un document de synthèse 12 "mesures phares": 16.000 recrutements dans la justice, instauration de quotas d'immigration, hausse de 10% des salaires, retour des allocations familiales universelles, envoi de 4.000 médecins dans les maisons de santé...

Son projet promet "deux fois plus d'économies" (84 milliards d'euros) que de dépenses" (42 milliards) et compte "revenir en 2027 à 3% du déficit".

La candidate, qui peine à remonter dans les sondages où elle pointe à la quatrième voire la cinquième place, l'a martelé: "Je serai la surprise du second tour par la puissance et la crédibilité de mon projet".

Car "c'est moi qui porte le projet d'alternance crédible à Emmanuel Macron", a-t-elle assuré.

"Si les Français veulent quelqu'un de confiance pour faire un vrai projet courageux de réformes, il ne faut pas qu'ils prennent la copie, mais l'original", a-t-elle ajouté, promettant de "faire les réformes puissantes que la droite voulait faire en 2017".

Celles-ci "n'ont pas été faites pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron", a-t-elle ajouté.

Souhaitant "reconstruire une prospérité durable", elle a prévenu: "Il va falloir travailler plus, dépenser mieux et moins l'argent public", avec une réforme des retraites "à 65 ans", et la suppression de 200.000 postes de fonctionnaires.

Pour libérer le travail elle a prôné un "vrai bouquet de pouvoir d'achat" et répété sa volonté d'une hausse de 10% des salaires net jusqu'à 2.800 euros.

Concernant l'essence, elle a souhaité "que l'Etat s'engage à rendre tous les surplus de recettes fiscales" et une révision automatique des barèmes kilométriques.

Mme Pécresse a enfin déploré le refus du chef de l'Etat et de Marine Le Pen (RN) de débattre avec elle: "Quand on se dérobe au débat, c'est sans doute qu'on en a peur".

Mais "Emmanuel Macron ne peut pas échapper au bilan de son quinquennat et la crise ukrainienne ne peut pas priver les Français du débat démocratique auquel ils ont droit", a-t-elle ajouté.

© 2022 AFP