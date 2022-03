Présidentielle: Macron en tête loin devant Le Pen, Pécresse derrière Zemmour et Mélenchon, selon un sondage

Des affiches électorales des candidats à la présidentielle française Reconquête! Eric Zemmour (g) et LFI Jean-Luc Mélenchon le 13 mars 2022 à Paris JOEL SAGET AFP

Paris (AFP) – Emmanuel Macron est toujours largement en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle à 31%, loin devant Marine Le Pen (18%) et un trio Zemmour (13%), Mélenchon (11,5%) et Pécresse (11%), selon un sondage "rolling" Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi.