C1: L'Atlético de Griezmann renverse Manchester United, le Benfica en quarts aussi

La joie des joueurs de l'Atlético Madrid, après avoir éliminé Manchester United, 1-0 (match aller 1-1) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le 15 mars 2022 au Stade d'Old Trafford Paul ELLIS AFP

Paris (AFP) – Surprises! L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, passeur, et le Benfica Lisbonne se sont imposés 1-0, respectivement à Manchester United et l'Ajax Amsterdam, pour renverser les nuls de l'aller et se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions, mardi.