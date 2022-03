C1: suspense intégral à Old Trafford et Amsterdam

L'attaquant portugais de Manchester United, Cristiano Ronaldo, à la lutte avec le défenseur monténégrin de l'Atlético Madrid, Stefan Savic, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le 23 février 2022 au Wanda Metropolitano Stadium JAVIER SORIANO AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – Le suspense reste entier avant les huitièmes de finale retour de Ligue des champions mardi (21h00) à Old Trafford, où Manchester United et Cristiano Ronaldo reçoivent l'Atlético Madrid (1-1 à l'aller), et à Amsterdam, où l'Ajax de Sébastien Haller accueille Benfica (2-2 à l'aller).