Papang, premier téléphérique de l'océan Indien mis en service à La Réunion

Le premier téléphérique de la Réunion est mis en service à Saint-Denis de la Réunion, le 15 mars 2022 Richard BOUHET AFP

Saint-Denis de la Réunion (AFP) – Le premier téléphérique de La Réunion, et de l'océan indien, a été mis en service mardi à Sainp-Denis dans le but d'alléger les embouteillages fréquents et denses dans cette île française au relief tourmenté.