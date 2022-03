Wall Street affiche un rebond à la faveur de la chute du pétrole

Le panneau de Wall Street, à New York ANGELA WEISS AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a enregistré un rebond énergique mardi, profitant de la chute des prix du pétrole et se redressant après s'être approché la veille de ses plus bas depuis février.