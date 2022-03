Wall Street tente un rebond alors que le pétrole chute

Une opératrice du New York Stock Exchange Michael M. Santiago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York tentait un modeste rebond mardi après l'ouverture, prenant confiance alors que les cours du pétrole continuaient de reculer et que la banque centrale américaine (Fed) commence une réunion monétaire.