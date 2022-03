Cafés Starbucks: l'ancien patron Howard Schultz reprend la direction par intérim

Un gobelet de la chaîne de cafés Starbucks devant une enseigne SAUL LOEB AFP/Archives

New York (AFP) – Le directeur général de Starbucks Kevin Johnson va prendre sa retraite et être temporairement remplacé par l'emblématique ancien patron Howard Schultz, au moment où de plus en plus de salariés de la chaîne de cafés cherchent à se syndicaliser.