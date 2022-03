Fausses factures avec Bygmalion: nouveau procès pour un ex-secrétaire d'Etat

Paris (AFP) – La Cour de cassation a ordonné mercredi un troisième procès pour complicité de détournement de fonds publics pour l'ancien secrétaire d'Etat Henri Plagnol, dans l'affaire des fausses factures émanant d'une filiale de Bygmalion, lorsqu'il dirigeait la mairie de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).

L'ancien édile divers droite (ex-UMP) entre 2008 et 2014 avait été condamné en mars 2021 par la cour d'appel de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis, 8.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité pour avoir cautionné un système de fausses factures.

Sa directrice de cabinet avait été condamnée pour détournement de fonds publics et usage de faux à 10 mois avec sursis et 3.000 euros d'amende.

Celui qui fut secrétaire d'Etat sous Jacques Chirac (2002-2004) et son ancienne collaboratrice avaient formé un pourvoi en cassation et, mercredi, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a cassé la décision, estimant que la juridiction n'avait pas vérifié si le délit de détournement de fonds publics s'appliquait bien aux faits.

La cour d'appel n'a "pas recherché si, au moment de la commission des faits de détournements de fonds publics, la directrice de cabinet disposait d'une délégation de M. Plagnol, lui permettant de mettre les factures en paiement", selon l'arrêt.

La Cour de cassation a ordonné un nouveau procès devant la cour d'appel de Paris autrement composée, concernant la quasi-totalité des faits et en particulier sur les peines.

Dans ce dossier, le patron de Bygmalion, Bastien Millot, avait été condamné à 15 mois d'emprisonnement, dont six ferme, en première instance pour recel de détournement de fonds. Il n'avait pas fait appel de sa condamnation, la rendant définitive.

Lors de son procès en première instance, Henri Plagnol avait crié au complot politique, fomenté selon lui par son ancien adjoint frondeur et actuel maire de Saint-Maur, Sylvain Berrios, arrivé à la tête de la ville en 2014 au terme d'une élection fratricide.

