Pfizer demande aux Etats-Unis d'autoriser une deuxième dose de rappel contre le Covid-19

Pfizer et BioNTech ont demandé à l'agence américaine des médicaments d'autoriser une dose de rappel supplémentaire de leur vaccin contre le Covid-19 chez les personnes de 65 ans et plus CLEMENT MAHOUDEAU AFP/Archives

Washington (AFP) – Pfizer et BioNTech ont annoncé mardi avoir demandé à l'agence américaine des médicaments d'autoriser une dose de rappel supplémentaire de leur vaccin contre le Covid-19 chez les personnes de 65 ans et plus.