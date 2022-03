Ukraine: la série télé de Zelensky revient sur Netflix aux Etats-Unis

New York (AFP) – "Serviteur du peuple", série satirique qui avait fait connaître le président ukrainien Volodymyr Zelensky, va être rediffusée sur Netflix aux Etats-Unis, a annoncé mercredi la plateforme de streaming, sur fond d'engouement pour l'ancien comédien devenu "héros" de son pays envahi par la Russie.

Publicité Lire la suite

"Vous l'avez demandée, elle est de retour! Serviteur du peuple est de nouveau disponible sur Netflix aux Etats-Unis", a annoncé la plateforme américaine sur Twitter, alors que le président ukrainien a lancé mercredi matin un vibrant appel à l'aide lors d'un discours par visioconférence devant le Congrès américain, qui l'a ovationné.

Prémonitoire, le sujet de "Serviteur du peuple", sortie en 2015, est l'élection inattendue d'un professeur d'histoire à la tête de l'Ukraine. Sur fond d'humour, la série dénonce la corruption politique.

Un scénario dont le succès - énorme dans le pays - a ouvert la voie à la carrière politique de Zelensky, lui-même élu président du pays en 2019 sous la bannière d'un parti portant le même nom que la série, avec plus de 70% des voix.

La chaîne franco-allemande Arte, qui diffuse "Serviteur du peuple" sur son site Arte.tv depuis le 19 novembre, avait mis en avant un "regain d'intérêt" pour la série. Le programme cumulait 800.000 vues le 2 mars, et en comptabilisait un million de plus quelques jours plus tard.

Depuis le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, Channel 4 au Royaume-Uni, ANT 1 en Grèce ou encore PRO TV en Roumanie sont venues s'ajouter aux télévisions qui avaient déjà négocié les droits de la série.

© 2022 AFP