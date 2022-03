Wall Street ouvre en hausse, aidée par la Chine, l'Ukraine et avant la Fed

Des opérateurs au New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, bien orientée par le discours accommodant des autorités chinoises et avec l'espoir que la Banque centrale américaine (Fed) accompagne, elle aussi, la hausse de ses taux de déclarations modérées.