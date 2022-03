Wall Street termine en progression, la hausse des taux rapidement digérée

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en forte progression mercredi, digérant rapidement la hausse des taux de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) grâce à la baisse du pétrole et à l'espoir d'une paix en Ukraine.