NBA: blessé, Curry pourrait être absent jusqu'aux play-offs

Los Angeles (AFP) – La star des Golden State Warriors Stephen Curry souffre d'une entorse du pied gauche qui pourrait l'empêcher de jouer au moins jusqu'au début des play-offs mi-avril, rapportent jeudi les médias américains.

Une imagerie par résonance magnétique a révélé que le meilleur shooteur à trois points de l'histoire souffrait d'une entorse, sans dommage structurel comme une fracture.

Un soulagement du côté des Warriors (3es à l'Ouest) pour qui "Curry a évité une blessure grave", ont déclaré des sources proches du club à ESPN. Ce diagnostic "permet de penser qu'il pourra revenir pour le début des playoffs à la mi-avril".

Cependant, Curry "devrait bientôt se rendre chez des spécialistes pour une évaluation plus approfondie" de sa blessure, ajoute ESPN.

Le meneur de jeu de 34 ans s'est blessé lors du match perdu mercredi contre les Boston Celtics, dans le deuxième quart-temps. Curry est tombé au sol, percuté par Marcus Smart alors que les deux hommes se battaient pour une balle perdue.

"J'ai beaucoup de respect pour Marcus, c'est un super joueur et compétiteur (...) mais c'était une action dangereuse et je lui ai fait savoir", a déclaré l'entraîneur de Golden State Steve Kerr.

La perte de Curry, qui pèse 25,5 points de moyenne, est un coup dur pour les Warriors. Elle survient deux jours après la reformation du fameux "Big 3" - Curry, Klay Thompson et Draymond Green - qui les avait menés à trois bagues de championnat NBA (2015, 2017, 2018).

Ce trio n'avait plus joué ensemble depuis juin 2019, soit exactement 1.005 jours en raison des multiples blessures contractées par les trois joueurs. Thompson a été écarté des terrains pendant deux ans et demi et quand il a fini par enfin revenir en janvier, Green soignait un dos douloureux, ne faisant son retour que lors de la victoire contre Washington.

