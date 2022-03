Présidentielle: Macron le candidat descend dans l'arène

Paris (AFP) – Jusqu'ici accaparé par ses fonctions de président, Emmanuel Macron accélère sa campagne en présentant son programme jeudi avec l'objectif d'imposer ses thèmes à ses adversaires à trois semaines du premier tour de la présidentielle.

Depuis qu'il s'est déclaré début mars, le président-candidat n'a fait qu'une seule rencontre publique avec des Français, le 7 mars à Poissy, alors que ses adversaires multiplient les meetings, à l'image de la candidate LR Valérie Pécresse, à Nîmes jeudi soir.

Dans une campagne complètement à part, percutée d'abord par la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine, le chef de l'Etat donne la priorité à ses efforts diplomatiques. Au point que son camp doit mener "presque une campagne sans candidat", alors que les oppositions l'accusent d'esquiver le débat.

Jeudi à partir de 15h00, Emmanuel Macron, largement en tête dans tous les sondages, entame son sprint final vers le premier tour lors d'une conférence de presse aux Docks de Paris, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Par un propos liminaire d'une heure, il va exposer une trentaine de mesures phare, avant de répondre aux questions des 320 journalistes accrédités, dont plusieurs dizaines de médias internationaux.

Le corps de son programme, soit une centaine de mesures, sera ensuite détaillé dans un fascicule de 24 pages qui sera envoyé par courrier à quelque 6 millions de foyers ce week-end.

"Emmanuel Macron aura à cœur de montrer que l'ADN du macronisme est toujours là. Il y aura donc des surprises à la fois sur le ton et sur les mesures", promet un cadre de la majorité.

Ces derniers jours, par ses déclarations ou des fuites dans la presse, une vingtaine de ses propositions ont déjà filtré, comme le report de l'âge du départ en retraite à 65 ans, mais aussi, comme l'a révélé Le Figaro mercredi soir, une baisse des droits de succession.

Emmanuel Macron propose ainsi, précise le quotidien, d'augmenter l'abattement sur les successions en ligne directe à 150.000 euros contre 100.000 euros actuellement, tout en élargissant le régime des héritiers en ligne directe aux enfants des conjoints. Et pour les successions en lignes indirectes, il suggère de porter l'abattement à 100.000 euros sur les petites et moyennes successions.

Le président Emmanuel Macron à La Pommeraye, près de Mauges-sur-Loire, dans le département de Maine-et-Loire, le 15 mars 2022 Yoan VALAT POOL/AFP

"Un grand chamboule-tout"

Le président-candidat avait dévoilé la semaine dernière d'autres propositions comme l'instauration de 30 minutes de sport quotidiennes à l'école primaire, la suppression de la redevance télé ou la possibilité pour les foyers modestes d'acquérir en leasing une voiture électrique.

Jeudi, il devrait également présenter des mesures de lutte contre les déserts médicaux, des initiatives pour la transition écologique mais aussi pour renforcer la souveraineté française et européenne en matière de recherche ou d'industrialisation.

Sans oublier des expérimentations pour l'autonomie des établissements scolaires, déjà esquissées à Marseille en février.

"Sur l'éducation ce sera un grand chamboule-tout qui va surprendre. Il y a par exemple l'idée que le projet pédagogique soit pas le même à Paris et dans les quartiers nord de Marseille", assure un proche.

Le président LREM de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a aussi affirmé lundi qu'un versement automatique des prestations sociales sur le modèle du prélèvement à la source "sera mis en oeuvre" en cas de deuxième mandat.

"L'idée est d'aller vers un versement unique à travers un revenu universel d'activité, accompagné de devoirs", précise un proche, par exemple en le conditionnant à des heures d'activité ou de formation.

Son camp espère que ces propositions vont s'imposer dans le débat, même si le candidat continuera à se faire rare, avec pour l'instant un seul meeting en vue, le 2 avril à Paris.

Des sympathisants de LREM collent des affiches de campagne d'Emmanuel Macron, à Vanves, en région parisienne, le 16 mars 2022 Ludovic MARIN AFP

Il effectuera vendredi un déplacement de campagne à Pau. En revanche, un meeting à Nice la semaine prochaine se déroulera sans lui.

Mais campagne ou pas, il continuera à privilégier son action internationale, selon un proche, avec un nouveau sommet européen à Bruxelles la semaine prochaine, en présence exceptionnellement du président américain Joe Biden.

Et ce week-end, c'est en président qu'il organisera une réception pour les 60 ans des accords d'Evian et une commémoration des attentats de Toulouse et Montauban de 2012.

