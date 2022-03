A Metz, les partisans d'Eric Zemmour veulent y croire encore

Metz (AFP) – Malgré un flottement dans sa campagne, les partisans d'Eric Zemmour applaudissent vendredi à Metz la "force" de leur champion et se "méfient" des "faux sondages" et des médias qui selon eux "pourrissent" le candidat d'extrême droite.

Trois heures avant le meeting, Lucas Sayler, 18 ans et costume cravate kaki, fait le pied de grue devant les Arènes de Metz, à l'angle des avenues Louis Le Débonnaire (fils de Charlemagne) et François Mitterrand.

Ce "fier patriote très attaché à la France" a découvert Eric Zemmour dans ses anciennes émissions sur CNews. Il trouve qu'il "dégage une véritable force" et "ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas".

Étudiant en première année d'histoire au phrasé châtié, il se "méfie des sondages" qui patinent entre 11 et 13% des intentions de vote. Certes, il reconnaît que des jeunes sont "réticents" au discours du candidat d'extrême droite - 6% des 18-24 ans sont prêts à voter pour lui selon une récente enquête Ifop. Mais c'est à cause de la "doxa" de l'Éducation nationale, un milieu "assez orienté politiquement", estime-t-il.

Son copain Hugo Dieudonné, en DUT de chimie, s'inquiète de "l'insécurité". En banlieue de Metz, "à Borny et Woippy, c'est un carnage. La justice ne fait plus assez son travail", lance-t-il. Il pense que son père votera comme lui, mais pas sa mère, qui "suit l'avis de la majorité et des médias".

"Nos années de jeunesse"

Venu de Remiremont (Vosges), Valentin Jean-Paul, retraité, a tourné la page de 20 ans de militantisme chez LR, après son vote pour Eric Ciotti à la primaire de la droite. "Valérie Pécresse n'a rien d'une présidente", estime cet ancien représentant de commerce, alors qu'Eric Zemmour "est un très grand génie". "Y a que lui pour redresser la sécurité et l'économie en France et pour empêcher l'islam de rentrer à grands pas. On n'a pas besoin de deux civilisations", considère-t-il, en critiquant des sondages "archi faux".

Colette et François Didier, anciens artisans, ont fait 160 km depuis Vagney (Vosges) pour leur champion. Ils avaient voté Emmanuel Macron il y a cinq ans, "mais il ne donne rien pour les retraités".

Avec le candidat Reconquête!, "on retrouve ce qui était vrai avant, nos années de jeunesse", assurent ces retraités de 67 ans, en parkas et chaussures de marche. Eux aussi citent l'insécurité et s'inquiètent de l'immigration: "ce n'est pas comme avec les Italiens à l'époque. Eux s'intégraient".

Ancien militaire, Olivier Dardaine, 54 ans, pense qu'Eric Zemmour va lutter contre la "trajectoire du grand remplacement" des populations européennes par des immigrés extra-européens. Une théorie complotiste ? "Pas du tout. J'ai des amis qui vivent dans des quartiers chauds, et quand on regarde, il y a beaucoup de gens d'Afrique du Nord. C'est un vrai problème".

"Ils veulent le faire taire"

Murielle Petry, mère au foyer de 38 ans, aime la "culture" d'Eric Zemmour. Elle avait voté Le Pen il y a cinq ans mais trouve qu'elle se "ramollit": "elle n'a plus sa place à droite, elle est de gauche".

Elle est venue de Dieuze (Moselle) avec son compagnon. Lui pense qu'il faut accueillir des réfugiés ukrainiens car "la situation dure". Elle est plus réservée, parce que "quand on accepte quelqu'un dans son pays, il faut une date de sortie".

Les deux reconnaissent un moment un peu plus difficile dans la campagne d'Eric Zemmour, accusé d'être pro-Poutine. "Les médias le pourrissent trop, ils veulent le faire taire car il devient gênant pour certains candidats", considère Murielle.

Eric Zemmour s'est efforcé de remobiliser ses troupes: "Je ne doute pas, je suis plus lucide, plus solide, plus vrai. (...). Nous avançons envers et contre tout".

