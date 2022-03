Hidalgo dénonce les "haineux" à la Grande mosquée de Paris

Paris (AFP) – La candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo s'est rendue à la Grande mosquée de Paris vendredi matin, accompagnée de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, et y a dénoncé les "haineux qui veulent en finir avec la fraternité".

Elle a été accueillie par Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande mosquée, qui lui a décerné la médaille des "bâtisseurs des mosquées de France" en tant que maire de Paris.

Au cours d'un échange avec des représentants du culte musulman, Mme Hidalgo s'est dite "préoccupée": "Je vois des haineux qui veulent en finir avec la fraternité", visant les candidats d'extrême droite Eric Zemmour et Marine Le Pen.

"Certains candidats, à chaque difficulté, disent que le responsable c'est l'immigration et l'islam, et portent une vision qui conduit à l'affrontement", a-t-elle ajouté, critiquant une "vision archaïque et étriquée d'une France qui n'a jamais existé".

La socialiste a en même temps défendu la laïcité, regrettant que certains jeunes qu'elle a rencontrés ne la tiennent pas comme fondamentale: "Par quoi vous la remplacez? Et là, c'est à chaque fois un grand silence".

Concernant la lutte contre l'islamisme, Anne Hidalgo a affirmé que son modèle était Bernard Cazeneuve, assis à ses côtés, prenant exemple sur "sa sérénité, son calme, sans chercher des boucs-émissaires", quand il était ministre de l'Intérieur, au moment des attentats qui ont frappé la France à partir de 2015.

"Il n'a pas hésité à dire que l'islam radical était un problème, mais a aussi dit que ce n'était pas de la religion", a-t-elle souligné, estimant que "République et foi ne sont pas en opposition".

"Je suis venue porter un discours de reconnaissance au travail que font les musulmans de France pour permettre à notre pays de vivre dans la fraternité et donner des perspectives aux Français de confession musulmane", a indiqué la candidate.

Elle a regretté que la République, et en particulier l'école, ne "tiennent plus leurs promesses d'intégration", favorisant des discriminations et des inégalités qui frappent en particulier les musulmans.

