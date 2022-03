NBA: Westbrook et James sauvent les Lakers, Durant mène les Nets au come-back

LeBron James et Russell Westbrook se congratulent, après la victoires des Los Angeles Lakers (128-123 a.p.) sur le parquet des Toronto Raptors, lors de leur match de NBA, le 18 mars 2022

Los Angeles (AFP) – Le money-time a souri aux Lakers, vainqueurs d'un rien à Toronto (128-123 a.p.), grâce à 36 points de LeBron James et deux actions décisives de Russell Westbrook qui a notamment arraché la prolongation, vendredi en NBA, où Kevin Durant a ressuscité Brooklyn face à Portland.

Cette victoire fait un bien fou à L.A., qui n'avait remporté que deux de leurs de ses onze derniers matches. Une nouvelle défaite et le champion 2020 laissait sa 9e place à l'Ouest, au profit de La Nouvelle-Orléans, qui a étrillé San Antonio (124-91).

Il n'en est donc rien, et même s'ils n'ont pas encore l'assurance de disputer les barrages qualificatifs pour les play-offs, les Lakers, guidés par un instinct de survie qui leur a souvent fait défaut cette saison, ont montré de l'orgueil pour s'imposer chez des Raptors (7e) jamais faciles à dompter chez eux.

Les trois dernières minutes ont été brûlantes à la Scottiabank Arena, LeBron James sortant le grand jeu avec huit points d'affilée (16 sur le quart-temps) dont deux paniers derrière l'arc, qui ont permis à son équipe de rester dans le coup.

LeBron James marque un panier à 3 points malgré la défense de Precious Achiuwa des Toronto Raptors, lors de leur match de NBA, le 18 mars 2022 au Canada Cole Burston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"J'essaie juste de faire ce que je dois faire pour gagner. Il s'agit aussi de s'amuser. La saison ne s'est pas déroulée comme nous le souhaitions", a réagi James, à qui il manque 20 points pour dépasser Karl Malone (36.928) au 2e rang des meilleurs marqueurs de l'histoire de la Ligue, le légendaire Kareem Abdul-Jabbar demeurant loin devant (38.387).

Après que Gary Trent Jr (23 pts) a cru offrir la victoire à Toronto d'un tir primé (116-113), le salut est venu du mal-aimé Russell Westbrook, encore moqué 48 heures plus tôt par des joueurs de Minnesota, pour un gros "air-ball" (tir qui ne touche pas le panier) à longue distance symbolisant ses énormes difficultés actuelles.

Embiid mate Doncic

Le meneur, qui venait d'envoyer une nouvelle brique, après que James a pour sa part expédié une passe dans le public, a intercepté, a foncé dans le camp des Raptors, fait glisser en arrière son pied droit qui mordait la ligne à trois points, s'est élevé et a inscrit le panier égalisateur à 3/10e du buzzer.

La joie de l'arrière Russell Westbrook après avoir égalisé sur un tir à 3 points à 3/10e du buzzer sur le parquet des Toronto Raptors, lors de leur match de NBA, le 18 mars 2022 Cole Burston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Dans la prolongation, c'est lui qui a aussi trouvé Avery Bradley pour le shoot de la gagne à longue distance. Deux séquences qui feront du bien au moral à la star, auteur d'un triple-double 22 pts, 10 passes, 10 rbds).

Parmi les autres rencontres notables, Miami, leader à l'Est toujours privé de Jimmy Butler (cheville), a tranquillement battu Oklahoma City (120-108), en ayant compté jusqu'à 29 longueurs d'avance, dans le sillage de l'inévitable Tyler Herro (26 pts).

Le Heat, qui ne devrait pas tarder à valider sa présence en play-offs, devance toujours Milwaukee (2e) et Philadelphie (3e) qui a battu Dallas (111-101), grâce à Joel Embiid (32 pts), bien épaulé par James Harden (24 pts, 13 passes), et à leur défense efficace sur Luka Doncic limité à 17 points (à 5/20 aux tirs, 10 passes).

Le pivot camerounais de Philadelphie, Joel Embiid dunke au-dessus du Slovène Luka Doncic, lors de leur match de NBA, le 25 février 2021 en Pennsylvanie Tim Nwachukwu GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Le Utah Jazz a repris seul la 4e place à l'Ouest devant Dallas, grâce à sa très large victoire sur les Clippers 121 à 92, avec un Rudy Gobert qui a encore fait le ménage dans la raquette: 16 rebonds et 19 points à 8/11 à deux points et 100% de réussite aux lancer francs (3/3).

A Brooklyn, où Kyrie Irving ne peut toujours pas jouer car non vacciné, Kevin Durant a sonné la révolte des Nets qui étaient menés de 18 points au 3e quart-temps par les Blazers, et se sont finalement imposés (128-123).

"KD" a fini avec 38 points avec une adresse redoutable (11/15, 6 rebonds, 6 passes), parfaitement soutenu par Seth Curry, auteur de sept paniers à longue distance (27 pts).

La joie de l'ailier des Brooklyn Nets, Kevin Durant, après un panier marqué à domicile contre les Portland Trail Blazers, lors de leur match de NBA, le 18 mars 2022 Sarah Stier GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Brooklyn demeure 8e à l'Est juste devant Atlanta, qui a eu le dernier mot (120-105) sur Memphis, le 2e de la conférence Ouest, le tout sans Trae Young (cuisse) mais avec Bogdan Bogdanovic (30 pts) et malgré Ja Morant en face (29 pts).

A l'est où l'arrière Evan Fournier a contribué à la courte victoire des New York Knicks sur Washington (100-97) à hauteur de 15 points, mais avec un faible pourcentage de réussite aux shoot (38,5 % à deux pts) et 4 passes décisives.

