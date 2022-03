Tournoi des six nations: l'Irlande garde espoir, la France pour un Grand Chelem

La joie des joueurs irlandais sur leur 4e essai contre l'Angleterre inscrit par Finlay Bealham à Twickenham, le 12 mars 2022 Ben STANSALL AFP

Paris (AFP) – L'Irlande peut encore priver le XV de France du sacre dans le Tournoi des six nations 2022 en cas de succès à Dublin contre l'Ecosse et de l'Angleterre face aux Bleus, samedi, lors de la 5e et dernière journée du Tournoi des six nations.