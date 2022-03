Wall Street finit dans le vert, 5ème séance de hausse consécutive pour le Dow Jones

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a fini la semaine en fanfare, portée par un courant d'achats à bon compte après des mois de soubresauts, et malgré l'absence de visibilité sur le conflit en Ukraine.