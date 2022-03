Basket: Monaco s'impose contre Paris à Bercy et rejoint Boulogne-Levallois qui chute à Limoges

Paris (AFP) – Les basketteurs de Monaco sont allés s'imposer contre le Paris Basketball 76 à 69, pour le compte de la 23e journée du championnat de France et profitent du faux-pas de Boulogne-Levallois à Limoges (109-104 après 2 prolongations) pour revenir à égalité en tête au classement.

Les Monégasques comptent désormais 17 victoires pour 7 défaites, un bilan identique à celui des Metropolitans 92, qui restent toutefois en tête de l'Elite, puisqu'ils ont remporté leurs deux matches cette saison contre les joueurs de la Principauté (108-81 et 115-106).

Dwayne Bacon, qui avait sauvé la Roca Team à l'ultime seconde en début de semaine contre Strasbourg (105-103), a inscrit 16 points, autant que Will Thomas.

Devant plus de 8.000 spectateurs, les Parisiens, promus en Elite cette saison, ont accroché le mastodonte du championnat, l'un des deux plus gros budgets avec Villeurbanne.

Monaco aborde une semaine décisive en Euroligue dans sa course effrénée pour les play-offs avec deux matches à domicile contre l'Olympiakos (mercredi) et Vitoria (vendredi).

A Beaublanc, face à un CSP Limoges pourtant grandement amoindri par plusieurs cas de Covid-19 au sein de son effectif (Assane Ndoye, Nicolas Lang, Ingus Jakovics et Grismay Paumier), Boulogne-Levallois s'est incliné au bout du suspense après deux périodes de cinq minutes de prolongation.

Les joueurs de Vincent Collet enregistrent leur septième défaite de la saison, mais surtout la 4e depuis la mi-février, signe d'une baisse de régime des Franciliens ces dernières semaines.

CJ Massinburg et Demonte Harper pour les Mets 92 ont tous les deux franchi la barre des 30 points (respectivement 31 et 30), alors que Hugo Invernizzi a inscrit un panier à trois points quasiment décisif à 19 secondes du buzzer (107-101).

Derrière le duo de tête, Villeurbanne a mis fin à une série négative de cinq revers consécutifs (deux en Elite et trois en Euroligue) en venant très difficilement à bout de la lanterne rouge du championnat de France, Fos-sur-Mer, 84 à 80.

Grâce à ce 16e succès, l'Asvel double tenante du titre national (2019 et 2021) colle aux talons de Boulogne-Levallois et Monaco, et se donne un peu d'air sur un quatuor de poursuivants (Pau-Orthez, Dijon, Le Mans et Strasbourg) à 14 victoires (mais un match en plus pour les Alsaciens).

