De Bastille à République, Mélenchon et les siens défilent pour un "choix de société"

Jean-Luc Mélenchon (C), candidat à la présidentielle du parti « La France Insoumise » (LFI), prononce un discours lors de sa traditionnelle marche présidentielle, à Paris, le 20 mars 2022 Christophe ARCHAMBAULT AFP

4 mn

Paris (AFP) – Plusieurs dizaines de milliers de personnes entre Bastille et République dimanche à Paris pour propulser un candidat au second tour: Jean-Luc Mélenchon a exhorté les électeurs de gauche et les abstentionnistes à "un choix de société" face à Emmanuel Macron.