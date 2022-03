XV de France: le sélectionneur Fabien Galthié va prolonger jusqu'en 2027

Fabien Galthie se réjouit de la victoire du XV de France sur l'Angleterre dans le Tournoi des six nations à Saint-Denis, le 19 mars 2022

Paris (AFP) – Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié va prolonger son contrat jusqu'en 2027, a confié le vice-président de la FFR Serge Simon à l'AFP dimanche, au lendemain de la victoire dans le Tournoi des six nations, Grand Chelem à la clé.

"C'est acté. Il va être prolongé jusqu'en 2027. La constitution de son staff sera définie par et avec lui", a assuré Simon dans un entretien à l'AFP.

"Pour des raisons de clarté, de cohérence, de simplicité, d'évidence, de tranquillité... il était important de le prolonger. C'était une question qui agite le landernau. Quand on a la chance d'avoir une évidence, il faut savoir la saisir", a ajouté le N.2 de la Fédération française de rugby.

Initialement lié à la FFR jusqu'en 2023, Galthié va donc prolonger son contrat de quatre ans après avoir mené le XV de France à son premier Grand Chelem depuis 2010.

Arrivé sur le banc des Bleus après le Mondial-2019 au Japon, terminé en quarts de finale, l'ancien demi de mêlée, vainqueur du Tournoi des six nations à trois reprises (1997, 1998 et 2002), a guidé cette année l'équipe de France vers un dixième Grand Chelem, son premier titre en douze ans.

Lors de l'édition 2022 du Tournoi, les Bleus de Galthié, portés par leur capitaine Antoine Dupont, ont tour à tour battu l'Italie (37-10), l'Irlande (30-24), l'Ecosse (36-17), le pays de Galles (13-9) et l'Angleterre (25-13).

"Il nous apporte toute son expérience du haut niveau, il nous apporte toute son expertise. Il est très pointilleux sur beaucoup de choses dont la plupart des joueurs n'avaient jamais entendu parler avant. Il nous apporte sa patte d'expert et il le fait très bien", a récemment expliqué l'ouvreur international Romain Ntamack.

"Il a appris, il a regardé ce qui se faisait un peu partout pour se faire sa propre opinion et que les joueurs adhèrent à ses idées. Ca marche. Il est très bien entouré par son staff technique, tout le monde adhère à son discours et on voit que ça marche très bien", avait ajouté le Toulousain.

La France se prépare à accueillir la prochaine Coupe du monde, du 8 septembre au 28 octobre 2023, objectif majeur du staff des Bleus, qui monteront lundi à la 2e place du classement mondial, juste derrière les champions du monde sud-africains.

Le XV de France se rend cet été au Japon pour sa tournée estivale, avec deux matches face aux Cherry Blossoms les 2 et 9 juillet.

Les hommes de Fabien Galthié recevront ensuite les Springboks et l'Australie notamment, à l'automne 2022.

