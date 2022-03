Et si l'astronomie réduisait son empreinte carbone ?

Un télescope l'Observatoire européen austral (ESO), dans le désert chilien de l'Atacama, en juin 2019 Martin BERNETTI AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Des missions spatiales plus "vertes" ? L'observation des étoiles émet une quantité non négligeable de CO2 et face à l'urgence climatique, les astronomes doivent réduire l'empreinte carbone de leurs infrastructures de recherche, selon une étude qui suscite le débat.