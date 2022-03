Ukraine, Moyen-Orient: le pétrole s'envole de 6% et repasse au-dessus de 110 dollars

Puits de pétrole à Bakou le 19 mars 2019 Mladen ANTONOV AFP

2 mn

Londres (AFP) – Les prix du baril de Brent, référence du pétrole en Europe, et de WTI américain ont bondit lundi de plus de 6%, propulsés par le regain de tensions au Moyen-Orient et des pourparlers de paix en Ukraine dans l'impasse.