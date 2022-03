Wall Street finit en petite baisse, la Fed se montre plus agressive

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse modeste après un discours plus agressif du patron de la Fed sur les taux d'intérêt tandis que les prix du pétrole ont repris leur course en avant.