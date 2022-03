C1: Les féminines du PSG et du Barça prennent une option sur les demies

La joie de l'attaquante du Paris Saint-Germain Marie-Antoinette Katoto, après avoir marqué son 2e but face au Bayern Munich, en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le 22 mars 2022 à l'Allianz Arena

Paris (AFP) – Les féminines du Paris SG, grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto sur la pelouse du Bayern Munich (2-1), ont pris mardi une option sur les demi-finales de la Ligue des champions tandis que les Barcelonaises sont allées remporter à Madrid (3-1) le premier Clasico féminin disputé au niveau européen.

Publicité Lire la suite

Devant 13.000 spectateurs réunis à l'Allianz Arena, qui accueillait pour la première fois l'équipe féminine du Bayern, les Parisiennes ont su résister au début de match solide des Allemandes avant de trouver l'ouverture par Marie-Antoinette Katoto (20e). L'avant-centre internationale a doublé la mise à la 71e. Le coup-franc coup de canon de Klara Bühl (84e) entretient le suspense avant le match retour, mercredi 30 mars au Parc des Princes.

L'attaquante du Paris Saint-Germain Marie-Antoinette Katoto (d) marque son 2e but face au Bayern Munich, en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le 22 mars 2022 à l'Allianz Arena Christof STACHE AFP

A Madrid, les filles n'avaient pas droit au Stade Santiago-Bernabeu, l'écrin de la "Maison blanche", mais au petit stade Alfredo-Di Stefano et ses 6.000 places, où les Barcelonaises, tenantes du titre, ont remporté le premier Clasico féminin joué sur la scène continentale.

La joie de la milieu de terrain Alexia Putellas (d), félicitée par ses coéquipières, après avoir marqué le 3e but de la victoire de Barcelone, 3-1 face au Real Madrid, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, le 22 mars 2022 au Stade Alfredo Di Stefano JAVIER SORIANO AFP

Les Madrilènes avaient pourtant pris le score par Olga Carmona (8e). Mais un pénalty d'Alexia Putellas, Ballon d'or 2021, à la 53e, un but de Claudia Pina (81e) puis une nouvelle réalisation de Putellas - son 7e but dans la compétition - durant le temps additionnel ont permis aux Catalanes de renverser le match et de préparer sereinement le match retour, dans huit jours au Camp Nou.

La milieu de terrain Alexia Putellas marque le 3e but de la victoire de Barcelone, 3-1 face au Real Madrid, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, le 22 mars 2022 au Stade Alfredo Di Stefano JAVIER SORIANO AFP

Le point sur les quarts de finale:

Mardi 22 mars

Bayern - Paris SG 1 - 2

Real Madrid - Barcelone 1 - 3

(matches retour le 30 mars)

Mercredi 23 mars

(18h45) Juventus - Lyon

(21h00) Arsenal - Wolfsburg

(matches retour le 31 mars)

© 2022 AFP