Le Pen résiste grâce à son expérience et à Zemmour

Un portrait de Marine Le Pen affiché sur son bus de campagne lors d'un dépalcement à Courtenay, le 19 mars 2022 GUILLAUME SOUVANT AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Marine Le Pen résiste dans la course à l'Elysée, où elle est donnée au second tour, jouant sur son expérience et tirant avantage des erreurs et de la radicalité de son rival d'extrême droite Eric Zemmour.