Wall Street démarre en légère hausse, le marché obligataire se tend

Un opératrice du New York Stock Exchange Michael M. Santiago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York démarrait légèrement dans le vert mardi, alors que la hausse des prix du pétrole se tassait et que le marché obligataire continuait de se tendre après l'attitude plus agressive de la Fed.