Wall Street finit en hausse, tentant de prolonger le rebond de la semaine dernière

Un opératrice du New York Stock Exchange, le 24 février 2022 Michael M. Santiago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu mardi en net rebond, sur fond de stabilisation des prix du pétrole et de tensions sur le marché obligataire liées aux perspectives de hausses des taux d'intérêt.