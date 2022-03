Des syndicats tentent leur chance face à Amazon aux Etats-Unis

Christian Smalls (centre) pendant un événement d'ALU à New York le 11 mars 2022 Ed JONES AFP

New York (AFP) – Christian Smalls ne travaille plus à l'entrepôt Amazon JFK8 à New York mais s'y rend tous les jours, pour parler avec ses anciens collègues à l'arrêt de bus. Son objectif: les convaincre de voter pour la création d'un syndicat.