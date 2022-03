Retarder la transition agricole, une mauvaise réponse à la sécurité alimentaire ?

Un champ de tournesol à Calmont (Haute-Garonne), le 4 août 2020 GEORGES GOBET AFP/Archives

Genève (AFP) – La menace de pénurie alimentaire liée à la guerre en Ukraine justifie-t-elle de retarder la transition vers une agriculture plus verte en Europe ? Non, répondent des scientifiques et des ONG, qui appellent au contraire à aller plus vite vers des systèmes plus résistants et plus justes.