Wall Street en repli à l'ouverture, le pétrole repart à la hausse

La façade du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York reculait à l'ouverture mercredi alors que les cours du pétrole repartaient à la hausse et que le président américain Joe Biden s'apprête à se rendre en Europe pour discuter des sanctions contre la Russie.