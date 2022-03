E3 Classic: Quick-Step sur son terrain face à van Aert

Paris (AFP) – L'équipe Quick-Step, victorieuse des trois dernières éditions, évolue sur son terrain, vendredi, dans l'E3 Classic, souvent présenté comme la répétition en miniature du Tour des Flandres, face à une opposition menée par le champion de Belgique Wout van Aert.

Tenant du titre, le Danois Kasper Asgreen conduit la formation belge qui a souvent joué de sa supériorité numérique dans la dernière heure de course. Mais, cette fois, son groupe se présente affaibli par les virus grippaux qui touchent l'ensemble du peloton et contrarient l'approche des courses.

Le Français Florian Sénéchal, deuxième l'an passé, et le Tchèque Zdenek Styber, vainqueur en 2019, sont toutefois présents aux côtés d'Asgreen, troisième aux Strade Bianche au début du mois.

Pour sa part, van Aert, deuxième de l'E3 en 2019, dirige l'équipe Jumbo renforcée en vue des classiques du Nord (Laporte, Benoot). Le Belge, déçu par sa 8e place de Milan-Sanremo samedi dernier, retrouve le vainqueur de la Primavera, le Slovène Matej Mohoric (Bahrain), et son dauphin, le Français Anthony Turgis, à l'aise sur les terres flandriennes et leader de la formation TotalEnergies aux côtés du Slovaque Peter Sagan.

La course, longue de 204 kilomètres avec départ et arrivée à Harelbeke, convient aussi à d'autres coureurs, notamment dans les équipes Trek (M. Pedersen surtout), Groupama-FDJ (Küng), Ineos (van Baarle, Narvaez), DSM (Kragh Andersen) et Lotto (Campenaerts). En raison des dix-sept ascensions des petits monts flandriens dont bon nombre seront franchis dix jours plus tard par le peloton du Tour des Flandres (Taaienberg, Paterberg et Vieux-Quaremont principalement).

"C'est la classique la plus difficile de l'année", estime même le Belge Oliver Naesen (AG2R Citroën), une fois troisième, deux fois quatrième à l'arrivée. "L'enchaînement des bosses me convient bien. Ces dernières années, j'ai toujours réussi à être dans le groupe de tête, j'espère que la série va continuer".

