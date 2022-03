Le Venezuela soutient sa monnaie à coups de milliards de dollars

Un commerçant compte des bolivars et des dollars américains, le 13 janvier 2022 à Caracas, au Venezuela CRISTIAN HERNANDEZ AFP

Caracas (AFP) – Surprise! Le bolivar, la monnaie vénézuélienne longtemps en proie à l'hyperinflation, est relativement stable depuis octobre après des années de dépréciation continue. La raison: l'Etat a injecté plus de 2 milliards de dollars sur le marché des changes pour freiner l'inflation et soutenir les échanges.