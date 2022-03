Wall Street clôture en ordre dispersé, signes d'essoufflement en vue

La façade du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP/Archives

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, peinant à maintenir l'élan qui l'a portée depuis deux semaines et mal orientée par de mauvais indicateurs macroéconomiques.