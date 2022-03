Wall Street en ordre dispersé, cherche à garder son élan

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé et dans des marges resserrées vendredi, tentant de finir sur une deuxième semaine consécutive de gains mais sans nouvelle majeure pour maintenir son élan.